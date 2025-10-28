Firenze in Corsa: UYBA Sfida Scandicci al Pala Big-Mat

Domani sera, la Eurotek Laica UYBA affronta la Savino Del Bene Scandicci al Pala Big-Mat di Firenze, con inizio alle ore 20 e diretta su DAZN. Entrambe le squadre arrivano con motivazioni diverse, ma desiderose di continuare il loro percorso nel campionato.

Le farfalle, guidate dal coach Enrico Barbolini, tornano in campo dopo la convincente vittoria contro Vallefoglia. La preparazione per la trasferta si è intensificata: dopo gli allenamenti di lunedì e martedì, la squadra si sente pronta. In seguito all’infortunio di Boldini, la nuova palleggiatrice Dana Schmit è stata integrata rapidamente nel gruppo, permettendo di mantenere il buon ritmo. Il sestetto titolare dovrebbe essere composto da Seki – Obossa, Eckl – Van Avermaet, Parra – Gennari, con Pelloni libero.

Dall’altra parte della rete, Scandicci, costruita per vincere, ha ripreso slancio dopo una sconfitta a Cuneo, ottenendo successi contro Firenze, Milano e San Giovanni in Marignano. Attualmente occupa il primo posto in classifica con 14 punti, alla pari con Conegliano, che però ha giocato una partita in meno. Il coach Gaspari potrebbe schierare la sua migliore formazione, composta da Ognjenovic – Antropova, Graziani – Weitzel, Bosetti – Skinner, con Castillo libero.

Nei precedenti incontri, Scandicci ha vinto 20 volte su 28 contro UYBA, con l’ultima vittoria delle farfalle a Firenze risalente a novembre 2022. La partita di domani promette grande intensità e spettacolo, con Scandicci favorita, ma la UYBA è determinata a ottenere punti cruciali per la sua stagione.

È già attiva la prevendita dei biglietti per le gare casalinghe, inclusa quella contro Cbf Balducci HR Macerata.