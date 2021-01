A Firenze i volontari portano a spasso i cani delle persone in quarantena. “Ci sono circa quaranta operatori che si alternano durante la giornata”, spiega il presidente della Scuola italiana cani da salvataggio sezione Toscana, Salvo Gennaro, anche lui impegnato nell’attività. L’idea è nata dalla collaborazione tra il responsabile del Parco degli animali di Ugnano, Arnaldo Melloni e l’assessora all’ambiente, Cecilia Del Re. Sono due le associazioni impegnate nel progetto, sotto il coordinamento dei dipendenti del parco: la Scuola italiana cani di salvataggio (Sics) e l’Associazione tutela ambiente animali e Protezione civile (Ata-Pc).

“La nostra sezione conta un totale di 104 volontari – continua il presidente Gennaro – attivati sul territorio sotto il coordinamento della Protezione civile e del Parco degli animali. La cosa bella di questo progetto è la catena di solidarietà che si è creata. Diverse persone che ci hanno visto portare a spasso i cani si sono incuriosite e successivamente adoperate per aiutarci. Attualmente parliamo di trenta famiglie che chiedono il nostro aiuto, per un totale di 25 amici a quattro zampe, tra la zona Empolese Valdelsa e Firenze. Per aiutarci basta mandare una mail a info@canisalvataggio.net successivamente ci sarà un periodo di affiancamento con gli operatori esperti per poi rendere il volontario autonomo. Quello che abbiamo raggiunto è un risultato importante che vede al primo posto i valori dell’altruismo e della solidarietà”.

Al Parco degli animali, di Viuzzo del Pantanino 11, sono stati piantati una magnolia e un liriodendro per ringraziare l’operato dei volontari. “Abbiamo voluto ringraziare i volontari per un servizio di grande valore – racconta l’assessora Del Re -, svolto con spirito di comunità e solidarietà in un momento di forte difficoltà. Un servizio per andare incontro ai padroni contagiati o in quarantena che non possono prendersi cura del proprio animale domestico e garantire le uscite quotidiane ai loro amici a quattro zampe. Abbiamo scelto allora di ringraziare le associazioni Sics e Ata-Pc coinvolte nel servizio mettendo insieme a dimora due nuovi alberi nel bellissimo parco di Ugnano, dove gli animali trovano un ambiente sempre più accogliente. Rimaranno a futura memoria di questo gesto di grande generosità e solidarietà, dove l’amore per gli animali è stato più grande anche del timore del contagio”.