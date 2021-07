È cominciato il tavolo Gkn, presieduto dalla viceministra al Mise Alessandra Todde. Stanno partecipando ministero del lavoro, Regione Toscana, Comune di Firenze, Comune di Campi Bisenzio, Gkn driveline firenze s.P.A, confindustria firenze e sindacati. L’azienda è in videoconferenza, non in presenza.



Una rabbia ritmata da tamburi e percussioni, fischietti e cori. Sotto la prefettura di Firenze, è iniziato il presidio dei lavoratori della Gkn. Un sit-in per ora animato dal collettivo di fabbrica che dallo stabilimento di Campi bisenzio si è spostato sotto palazzo Medici Riccardi.

La vertenza è quella della fabbrica di cui è stata annunciata la chiusura con il licenziamento collettivo dei 422 dipendenti.