“Militanti del Fronte Animalista e Avi (fratelli della Sinergia animalista), ieri pomeriggio intorno alle 19 si sono recati all’esposizione delle Cavallette all’interno della Manifattura Tabacchi” a Firenze. I militanti hanno affisso sulle vetrate dell’esposizione numerosi manifesti di denuncia ed esposto uno striscione”. E’ quanto si legge in una nota del Movimento Centopercentoanimalisti.

“Ad un certo punto un ‘impavido’ spettatore ha gettato della birra addosso ad un militante, tuttavia, si è subito reso conto che non aveva a che fare con i soliti ‘peace&love'”, riporta ancora la nota. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

“Quella vergogna deve sparire, una città meravigliosa come Firenze non si può macchiare di una nefandezza simile, una vera tortura per le Cavallette. Ci stupiamo che nessuno delle istituzioni non sia ancora intervenuto!”, scrivono.