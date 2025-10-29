Firenze e il maltrattamento degli animali nel mendicare

Dopo la presentazione di due petizioni popolari, una con 600 firme e l’altra con 4.600, il Comitato Cittadini per Firenze lamenta l’assenza di risposte concrete dall’Amministrazione Comunale e dalla Polizia Municipale riguardo alla modifica del Regolamento Comunale per vietare l’accattonaggio con animali e prevedere il sequestro di tali animali in caso di sfruttamento.

Il Presidente del Comitato, Simone Scavullo, denuncia che la risposta della Polizia Municipale risulta vaga e contraddittoria. Nonostante i controlli siano descritti come ‘assidui’, molti cittadini documentano situazioni in cui i cani vengono lasciati lungamente sotto il sole, spesso senza acqua, utilizzati per raccogliere denaro. Non è evidente come l’Amministrazione possa sostenere che gli animali siano adeguatamente accuditi senza mai aver riscontrato irregolarità.

La Vice-Sindaca Paola Galgani ha firmato una comunicazione ufficiale affermando che l’Amministrazione ha risposto in maniera motivata. Tuttavia, il Comune avrebbe solo chiuso la questione senza affrontare le richieste dei cittadini. La Direzione Ambiente e Vivibilità Urbana conferma che il Regolamento Comunale vieta formalmente l’uso di animali per accattonaggio, ma non prevede sanzioni, rendendo la norma inapplicata.

Nel frattempo, a Firenze, gli animali continuano a essere sfruttati in strada senza acqua né riposo, violando il Codice Penale che punisce chi infligge sofferenze agli animali. Usare un cane per mendicare è considerato maltrattamento, come già riconosciuto in altre città italiane che hanno autorizzato il sequestro degli animali in tali situazioni.

Il Comitato esprime il proprio disappunto per l’inerzia dell’Amministrazione Comunale e chiede che il Comune di Firenze si allinei con altre città, introducendo norme per tutelare gli animali e combattere il loro sfruttamento.