Firenze celebra San Giovanni: festeggiamenti e fuochi!

Il 24 giugno 2025, Firenze festeggia il patrono San Giovanni con una serie di eventi, tra cui cortei, regate, spettacoli e la finalissima del Calcio Storico. La giornata inizia alle 8:30 con il Corteo degli Omaggi, che parte dalla nuova sede della Società San Giovanni Battista e si conclude in piazza della Signoria intorno alle 10. Nel pomeriggio, alle 17, si svolge il Palio remiero di San Giovanni sul Lungarno Anna Maria de’ Medici.

Alle 18, in piazza Santa Croce, si disputa la finale del Calcio Storico tra i Rossi e i Verdi. Per l’occasione, sono previsti divieti di sosta a partire dalla mezzanotte in alcune vie e chiusure totali dell’area di piazza Santa Croce e strade limitrofe dalle 13, con ulteriori restrizioni al transito durante il passaggio del Corteo della Repubblica Fiorentina tra le 15 e le 20.

In serata, alle 21, sul Lungarno della Zecca Vecchia, la serata dei Fochi è presentata da Giulia Quercioli e Alessandro Masti, con l’accompagnamento musicale del Clem Saxophone Quartet. Alle 22, il pubblico potrà ammirare i fuochi d’artificio in onore di San Giovanni.

Inoltre, il 24 giugno riapre il Forte Belvedere, con ingresso gratuito per i residenti della Città Metropolitana. Sono previste visite guidate gratuite alle 17 per famiglie e alle 18:30 per adulti, su prenotazione. Il Forte sarà aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20.

Fonte: www.lanazione.it