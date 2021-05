Il questore di Firenze ha disposto la chiusura per sette giorni, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di un bar in via Pellicceria dove la sera del 15 maggio scorso sarebbero stati serviti alcolici a una 13enne, che è stata trovata poi in strada priva di coscienza per intossicazione alcolica ed è stata portata in ospedale. La sospensione temporanea della licenza di somministrazione di cibi e bevande è stata decisa per motivi di ordine e sicurezza pubblici. Il titolare, un 70enne egiziano, rischia la denuncia per somministrazione di alcolici a minorenni.

Secondo quanto riferito dalla polizia, la 13enne sarebbe andata nel locale insieme a due amiche coetanee, su indicazione di un’altra ragazzina, che avrebbe detto loro che nel bar venivano serviti alcolici ai minorenni senza alcun controllo, e talvolta anche gratis dopo l’acquisto delle prime consumazioni.

Nella serata alla 13enne sarebbero stati serviti cocktail di superalcolici.