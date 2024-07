Fire TV Stick 4K Max di Amazon | Dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6E e modalità ambiente

by

Il nostro lettore multimediale più potente: arricchisci il tuo intrattenimento con un processore potente, per avviare le app alla velocità della luce e navigare in tutta tranquillità.

Immagini e suoni realistici: goditi lo spettacolo con immagini in qualità 4K Ultra HD, con supporto per il formato Dolby Vision, HDR10+ e l’avvolgente audio Dolby Atmos.

Supporto Wi-Fi 6E: goditi una riproduzione in streaming più fluida, anche quando ci sono più dispositivi connessi al router.

Trasforma la tua casa in una galleria d’arte: il nostro primo lettore multimediale con la modalità ambiente di Fire TV, per mostrare oltre 2000 opere d’arte e fotografie di qualità da museo.

Sfrutta al massimo la tua Casa Intelligente: controlla i dispositivi compatibili, come videocamere, luci e molto altro. Premi e chiedi ad Alexa le previsioni del tempo o di abbassare le luci.

Il maggiore spazio di archiviazione di Fire TV Stick: Fire TV Stick 4K Max offre 16 GB di memoria, il doppio rispetto a Fire TV Stick 4K e altri lettori multimediali della nostra gamma. Ancora più spazio per app, giochi e contenuti scaricati.

Intrattenimento senza limiti: goditi la visione di migliaia di film ed episodi di serie TV. Guarda contenuti su Netflix, Prime Video, Disney+ e altri, e ascolta migliaia di brani musicali. Potrebbe essere necessario un abbonamento separato.

Telecomando vocale Alexa | Enhanced Edition: controlla la tua TV e i dispositivi connessi con un telecomando migliorato con controllo vocale, pulsante Recenti e pulsanti dedicati ai canali per guardare la TV.

Gaming: goditi una sessione di gioco ed elaborazione rapida della grafica con un processore super veloce.