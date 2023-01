Fire Tv Stick 1080p Full-HD WiFi basato su AndroidTV con Telecomando, supporta Controllo Vocale Google e app Android, HEVC H265

TV Stick è lettore multimediale sistema operativo Android TV (aggiornabile), uscita video HDMI risoluzione FHD 1080p. Mitvstick si collega direttamente a presa HDMI del tv, connessione WIFI, telecomando con tasti Netflix e Primevideo per accesso diretto. Fire Stick Xiaomi è da collegare tramite adattatore incluso nella confezione per evitare falsi contatti su alcuni TV. usare alimentatore in dotazione collegato a presa usb. Usare cavetto HDMI di collegamento in dotazione per evitare reset durante la visione. Verificare bontà segnale Wi-Fi per migliore visione: se segnale è scarso, impostare connessione Wifi 2.4GHz. Supporta app per Android TV. Versione Globale colore Nero

Mi TV Stick con telecomando, versione GlobalVeloce e smart con sistema operativo Android TV per scaricare applicazioni da Playstore: Netflix Youtube Primevideo preinstallateTelecomando con funzione ,Controllo Vocale Google Assistant, tasto rapido per Primevideo e NetflixUscita video HDMI Full-HD 1080p (1920×1080)

