Fire TV Cube, Wi-Fi 6E, 4K UHD, Controllo Vocale Alexa

Amazon Fire TV Cube | Streaming Media Player with Voice Control via Alexa, Wi-Fi 6E and 4K Ultra HD

Scopri il Potere dello Streaming con Amazon Fire TV Cube

Il nostro lettore multimediale di streaming più veloce mai realizzato, grazie al processore octa-core, offre un accesso estremamente rapido alle applicazioni. Questo significa che potrai goderti i tuoi contenuti preferiti senza dover attendere, grazie alla potenza doppia rispetto al Fire TV Stick 4K Max.

Controllo Vocale con Alexa

Con il controllo vocale tramite Alexa, potrai controllare la tua TV, soundbar e ricevitore compatibili con la sola tua voce, anche se sei nella stanza accanto. La presenza di un microfono e altoparlanti integrati rende questa esperienza ancora più semplice e immediata.

La Tua Intrattenimento sempre a Portata di Mano

Collega dispositivi compatibili e passa facilmente tra streaming, decoder, console di gioco o webcam. La connessione è facile e veloce, consentendoti di goderti la tua esperienza di intrattenimento senza soluzione di continuità.

Vantaggi Pratici:

Streaming più fluido grazie alla tecnologia Wi-Fi 6E, che garantisce una connessione stabile e veloce.

Goditi la qualità del cinema a casa tua, con immagini e suoni che si animano in 4K, Dolby Vision, HDR e audio Dolby Atmos.

Intrattenimento Illimitato e Protezione della Privacy

Guarda i tuoi contenuti preferiti su Netflix, Prime Video, Disney+ e molto altro, e ascolta migliaia di canzoni. Inoltre, il Fire TV Cube è stato progettato con elementi di protezione e controllo della privacy, tra cui un pulsante per silenziare elettronicamente i microfoni.

Gestisci la Tua Smart Home

Con Alexa, puoi effettuare videochiamate, controllare le previsioni del tempo, guardare video live dalle tue telecamere di sicurezza e molto altro, tutto direktamente dallo schermo.

