“Con la chiusura dei locali alle 24 a nostro parere si avrà un’amplificazione della ‘mala movida’. Dopo l’orario di chiusura dei bar, è molto probabile che i giovani, se non ci saranno controlli capillari, si allontanino dal pubblico esercizio per continuare a bere da qualche altra parte, senza la possibilità del controllo da parte dell’esercente, che c’è fino a che il locale resta aperto. In pratica stiamo dando ai giovani la possibilità di fare quello che vogliono”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Matteo Musacci, vice presidente nazionale di Fipe-Confcommercio, commenta l’ultimo Dpcm del governo.

