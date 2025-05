Fiori rubati: la denuncia di FdI per la corona di Sergio Ramelli in via Paladini a Milano

È stata rubata la corona di fiori commemorativa per Sergio Ramelli in via Paladini a Milano. Ramelli, militante di estrema destra, fu aggredito e ucciso 50 anni fa da studenti di sinistra. La denuncia del furto è arrivata dai dirigenti di Fratelli d’Italia, che hanno definito l’episodio “codardo e infame”. La corona, simbolo di rispetto e raccoglimento, era già stata oggetto di vandalismo in precedenza, insieme ad altri danni all’area, come piante divelte e scritte provocatorie.

I dirigenti milanesi di FdI, Simone Orlandi e Deborah Dell’Acqua, hanno sottolineato l’importanza di preservare la memoria di Ramelli, affermando che colpire il suo tributo significa attaccare il significato della sua morte, cioè l’ingiustizia e la violenza politica. Hanno chiesto una reazione ferma da parte della città e una condanna pubblica.

Riccardo De Corato, deputato di FdI, ha criticato il sindaco Giuseppe Sala, sottolineando il suo silenzio su gesti di vandalismo che colpiscono la memoria di Ramelli. Ha chiesto al sindaco di onorare la memoria di Ramelli con una corona di fiori nello stesso luogo della sua aggressione.

Il clima di tensione di quegli anni è ancora presente e manifesta una divisione netta tra nostalgici di quel periodo e le forze della sinistra. Durante una manifestazione, anche un cartellone con una chiave inglese fu esposto, alimentando ulteriormente le polemiche. Altre corone commemorative erano state poste nel giardino intitolato a Ramelli. La situazione a Milano mette in evidenza la fragilità della memoria storica e le continue divisioni politiche.