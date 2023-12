Fiorentina-Verona 1-0, decide Beltran e viola quarti

La Fiorentina, fresca di qualificazione agli ottavi di Conference, trova un successo importante, in casa, 1-0 sul Verona, oggi 17 dicembre nella 16esima giornata del campionato di Serie A 2023-2024, dopo una gara di grande sofferenza, soprattutto nel primo tempo. I viola si impongono grazie ad un gol di Beltran e salgono a 27 punti agganciando momentaneamente il Napoli al quarto posto. Buona gara del Verona a cui è mancato solo il gol e che non riesce a schiodarsi dal penultimo posto con 11 punti in classifica.

La partita

I gialloblu hanno l’occasione colossale già al 3′, ma il rigore calciato da Djuric viene respinto da Terracciano che poi copre lo specchio a Suslov e Ngonge spreca il tap-in clamorosamente. Il penalty è stato assegnato dopo un controllo al Var per il contatto tra Terracciano e Folorunsho. All’8′ ancora Verona: traversone di Tchatchoua, colpo di testa di Lazovic e girata sottomisura di Ngonge, ma Terracciano d’istinto riesce a deviarla sul palo. La Viola reagisce al 18′: su una punizione di Biraghi, la palla arriva sul secondo palo a Nzola batte Montipo ma l’arbitro Ferrieri Caputi annulla per un fallo di mano dell’attaccante viola. Il Verona continua a spingere e al 31′ Folorunsho centra basso dal fondo per Ngonge che batte a colpo sicuro trovando ancora un superlativo Terracciano. Al 44′ Lazovic pesca il taglio in area di Folorunsho che di testa da ottima posizione non inquadra la porta.

La squadra di Italiano alza i ritmi nella ripresa e al 61′ ci prova Ranieri in proiezione offensiva, ma Montipo salva sulla zampata ravvicinata di Ikone. Il gialloblu rispondono al 69′ con un colpo di testa di Hien su corner ma Terracciano ci arriva con la punta delle dita. La Fiorentina passa al 78′: Ikone la mette in area, Hien liscia il rinvio, Beltran scarica il destro sotto la traversa per l’1-0 viola. Il Verona accusa il colpo e non riesce più a reagire.