Fiorentina sfida il Japan University in amichevole estiva

Fiorentina e Japan University si preparano ad affrontarsi in un incontro amichevole, utile per entrambe le squadre per affinare la loro forma in vista della nuova stagione. La Fiorentina, in particolare, si sta preparando per l’esordio ufficiale, che avverrà con il playoff di Conference League.

La squadra viola, dopo aver disputato delle amichevoli in Inghilterra contro Nottingham Forest, terminata in pareggio, e Manchester United, chiusa con una sconfitta, si confronta ora con la nazionale universitaria giapponese. Questo match rappresenta un’opportunità per i giocatori di testare la loro condizione fisica e sperimentare schemi tattici, dopo un intenso periodo di allenamenti estivi.

Per i tifosi interessati, saranno disponibili dettagli sulle formazioni e le modalità di visione della partita in diretta tv e streaming.