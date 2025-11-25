Fiorentina sfida AEK Atene in Conference

Giovedì si svolgerà la sfida contro l’AEK Atene. Domenica sera, dopo la vittoria in campionato contro l’Aris Salonicco per 1-0, l’allenatore serbo dell’AEK Atene, Marko Nikolic, ha dichiarato di non vedere l’ora di giocare contro la Fiorentina a Firenze.

L’AEK Atene, attualmente terzo in Grecia a meno tre punti dalla vetta, ha una rosa di giocatori esperti, tra cui alcuni ex giocatori della Serie A come Strakosha, Brignoli, Razvan Marin, il Tucumano Pereyra, Joao Mario e Luka Jovic. Luka Jovic, in particolare, ha giocato per la Fiorentina nel 2022-23, disputando 50 partite e segnando 13 gol. Ha anche segnato contro la Fiorentina nel mese di aprile con la maglia del Milan. La sua avventura in Grecia non è partita al meglio, ma ha già segnato tre reti in Conference, l’ultima a inizio novembre nella partita terminata 1-1 contro lo Shamrock Rovers.