Fiorentina sfida AEK Atene in Conference

Fiorentina sfida AEK Atene in Conference

Giovedì si svolgerà la sfida contro l’AEK Atene. Domenica sera, dopo la vittoria in campionato contro l’Aris Salonicco per 1-0, l’allenatore serbo dell’AEK Atene, Marko Nikolic, ha dichiarato di non vedere l’ora di giocare contro la Fiorentina a Firenze.

L’AEK Atene, attualmente terzo in Grecia a meno tre punti dalla vetta, ha una rosa di giocatori esperti, tra cui alcuni ex giocatori della Serie A come Strakosha, Brignoli, Razvan Marin, il Tucumano Pereyra, Joao Mario e Luka Jovic. Luka Jovic, in particolare, ha giocato per la Fiorentina nel 2022-23, disputando 50 partite e segnando 13 gol. Ha anche segnato contro la Fiorentina nel mese di aprile con la maglia del Milan. La sua avventura in Grecia non è partita al meglio, ma ha già segnato tre reti in Conference, l’ultima a inizio novembre nella partita terminata 1-1 contro lo Shamrock Rovers.

