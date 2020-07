Attacco leggero per Iachini

– Il Sassuolo resta fedele alla legge del tre e blinda la salvezza. Dopo gli spettacolari pareggi con Inter e Verona, i neroverdi calano un altro tris che questa volta, però, frutta l’intera posta in palio alla squadra di De Zerbi. La doppietta di Defrel e il sigillo di Muldur firmano il colpo esterno ed evidenziano tutte le fragilità di una Fiorentina che ringrazia la Samp. Soltanto il successo dei blucerchiati a Lecce, infatti, consente ai viola di mantenere invariato (+6) il distacco sul quartultimo posto.

Iachini, costretto a fare a meno degli squalificati Caceres e Vlahovic, si affida a un attacco leggero con Chiesa e Ribery. A centrocampo torna titolare Pulgar. De Zerbi dà spazio a Pegolo tra i pali, preferisce Magnanelli a Obiang in mediana e fa rifiatare Berardi e Caputo, al posto dei quali schiera Traoré e Defrel in posizione di prima punta.

Chiesa spreca in avvio

La Fiorentina ha subito l’occasione buona per indirizzare dalla sua parte il match, ma il contropiede di Chiesa viene neutralizzato dall’ottima parata di Pegolo. Scampato il pericolo, il Sassuolo assume il comando delle operazioni e sfoggia sicurezza e personalità nello sviluppo della propria manovra. Inaspettatamente il doppio vantaggio degli emiliani si concretizza sfruttando quella che dovrebbe essere l’arma migliore della Fiorentina.

Doppio Defrel

Con due ripartenze, entrambe innescate da corner in favore dei viola, il Sassuolo mette in ginocchio la difesa di Iachini. Al 24’ Djuricic viene atterrato in area da Castrovilli e Defrel è impeccabile dal dischetto, mentre undici minuti più tardi ancora il francese non lascia scampo a Dragowski con un chirurgico tiro dopo una discesa di Boga. Ribery cerca di prendere per mano i suoi, ma predica nel deserto: prima Castrovilli, poi Chiesa sprecano gli inviti al bacio dell’ex Bayern calciando alto da buona posizione.

Pezzella sbatte sul palo

A inizio ripresa la Fiorentina preme sull’acceleratore, senza riuscire a riaprire i giochi. La dimostrazione che non sia la serata giusta arriva quando anche la dea bendata si mette a complottare contro i padroni di casa: il palo colpito da Pezzella con un imperioso colpo di testa al 57’ ne è la prova inconfutabile. Se a questo si aggiunge l’ennesimo errore di un irriconoscibile Castrovilli, ecco che la frittata è fatta.

Muldur chiude i conti

L’ex Cremonese perde ingenuamente palla in area sulla pressione di Muldur, bravo a incrociare sul palo lontano per il 3-0. I gigliati cercano fino in fondo di reagire e rendono meno pesante il passivo con il primo gol viola in campionato di Cutrone. I crudi numeri, oltre allo stato di forma evidenziato in queste prime uscite post Covid, dicono che il Sassuolo può considerare la salvezza una pura formalità, la Fiorentina ancora no.



Fiorentina-Sassuolo 1-3 (0-2)

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini (19′ st Igor); Lirola (6′ st Cutrone), Ghezzal (31′ st Benassi), Pulgar, Castrovilli (20′ st Duncan), Dalbert; Chiesa, Ribery (19′ st Sottil). In panchina: Terraciano, Terzic, Venuti, Julio, Dalle Mura, Benassi, Badelj, Agudelo, Brancolini. All. Iachini.

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio (1′ st Kyriakopoulos); Magnanelli, Locatelli (17′ st Bourabia); Traoré (1′ st Berardi), Djuricic (42′ st Ghion), Boga; Defrel (36′ st Caputo). In panchina: Consigli, Raspadori, Santos, Peluso, Piccinini, Haraslin, Mercati. All. De Zerbi.

Arbitro: Chiffi.

Reti: 24′ pt Defrel (rig), 35′ pt Defrel, 16′ st Muldur, 45′ st Cutrone.

Note – serata sereno, terreno in buone condizioni. Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Rogerio, Traore, Pulgar, Ceccherini, Castrovilli, Ghezzal. Angoli: 6-3. Recupero: 2′; 5′.