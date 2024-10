Fiorentina-Roma 5-1, Juric al capolinea? Cosa succede adesso

La Fiorentina ha dominato la Roma con un netto 5-1 nella partita di Serie A del 27 ottobre, che ha segnato la nona giornata di campionato. I viola, grazie a questa vittoria, raggiungono 16 punti e si piazzano al quarto posto, affiancando Atalanta, Lazio e Udinese. Dall’altro lato, la Roma di Juric rimane a 10 punti in undicesima posizione, con il tecnico sotto pressione dopo aver preso il posto di De Rossi meno di due mesi fa.

La partita ha visto Palladino schierare in mediana Bove, Cataldi e Adli, sostenuti da Colpani e Beltran alle spalle di Kean. In difesa, i viola hanno schierato Dodo e Gosens, mentre De Gea era il portiere. Juric ha risposto con Svilar tra i pali e una difesa a tre, riconfermando l’assetto con Hermoso, Mancini e N’Dicka, più Angelino e Celik sugli esterni. A centrocampo le scelte sono ricadute su Pisilli e Cristante, mentre Dybala e Pellegrini supportavano l’attaccante Dovbyk.

Il match si è sbloccato al 9′ con un diagonale di Kean che ha portato la Fiorentina in vantaggio. La Roma, in difficoltà, ha subito il raddoppio al 17′ con un rigore trasformato da Beltran dopo un fallo di Celik su Bove. I giallorossi hanno provato a reagire, ma un bell’intervento di Svilar ha salvato la situazione su un tiro di Cataldi. Dopo che la Roma accorcia le distanze con un gol di Konè al 39′, il vantaggio della Fiorentina è stato ristabilito al 41′ con un altro gol di Kean.

Nella ripresa, la Roma ha cercato di rientrare in partita, ma ha sprecato occasioni e al 52′ la Fiorentina ha segnato il quarto gol con Bove. Con il passare dei minuti, la Roma ha perso un uomo per l’espulsione di Hermoso. La situazione è ulteriormente complicata per i giallorossi, che al 70′ hanno subito un autogol di Hummels, fissando il punteggio sul 5-1. La Fiorentina ha dominato il campo, mentre la Roma ha tentato di limitare i danni senza riuscirci, evidenziando una serata difficile per la squadra di Juric.