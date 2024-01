Fiorentina, recupero lampo per Nico Gonzalez?

Arrivano notizie confortarti in merito alle condizioni di Nico Gonzalez. L’attaccante argentino della Fiorentina è out da metà dicembre e sta recuperando da una lesione di secondo grado ai flessori della coscia destra.

Un infortunio rimediato il 14 dicembre, che avrebbe previsto un tempo di recupero di 6-7 settimane. Ma l’attaccante argentino sembra voler bruciare le tappe con l’obiettivo della Supercoppa in programma dal 18 al 22 gennaio in Arabia Saudita (la Fiorentina giocherà la prima semifinale il giorno 18 contro il Napoli di Mazzarri): sarebbe decisivo rientrare in gruppo questa settimana, che permetterebbe a Nico Gonzalez addirittura di essere tra i convocati per l’Udinese. Una grande notizia anche per i fantallenatori che potrebbero ritrovare un elemento decisivo del girone d’andata.

Nico Gonzalez ha realizzato 6 gol in 13 giornate (con anche un assist a referto), con una fantamedia pari a 7,88. Per i fantallenatori che aspetteranno i recuperi, consigliamo ovviamente già di schierarlo nella 21.a giornata.

Fantacalcio.it per Adnkronos