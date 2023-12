Fiorentina: out Bonaventura e Quarta

I convocati viola per la trasferta di Monza, sfida valida per la 17a giornata di Serie A

La Fiorentina perde Bonaventura e Martinez Quarta per Monza: due problemi diversi alla base della defezione del centrocampista e del difensore, che saranno indisponibili contro i brianzoli in campionato venerdì come annunciato dal club toscano con una nota: “ACF Fiorentina comunica che i seguenti calciatori non saranno disponibili per la partita di domani con il Monza: Comuzzo e Martinez Quarta a causa di una sindrome influenzale, Bonaventura, invece, ha svolto allenamento differenziato ma non ha ancora completamente recuperato dal trauma al piede destro”.

Mister Italiano ha parlato così delle condizioni dei suoi ragazzi alla vigilia della trasferta: “Non recuperiamo ancora Bonaventura e perdiamo Martinez Quarta. Rientrano però Duncan che sta meglio e Arthur che si è allenato”.

Ecco l’elenco completo dei convocati viola per Monza: Amatucci, Barak, Beltran, Biraghi, Brekalo, Christensen, Duncan, Ikonè, Infantino, Kayode, Kouamé, Maxime Lopez, Mandragora, Milenkovic, Mina, Nzola, Parisi, Pierozzi, Arthur, Ranieri, Sottil, Terracciano, Vannucchi.

Fantacalcio.it per Adnkronos