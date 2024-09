Fiorentina, Monza, Atalanta e Verona

Il 26 settembre 2024, la Fiorentina sta affrontando alcune difficoltà a causa di infortuni. Il mister Raffaele Palladino deve valutare le condizioni di Marin Pongracic e Rolando Mandragora, entrambi con problemi muscolari ai flessori. La squadra viola ha iniziato la preparazione per il derby contro l’Empoli, ma la partecipazione di questi due giocatori è in dubbio per l’incontro previsto domenica al Castellani.

Dall’altra parte, l’Atalanta di mister Gasperini sta sperando nel recupero di Ben Godfrey, attualmente fermo per lombalgia. Nicolò Zaniolo non è ancora pronto per giocare l’intera partita, e si prevede un possibile turnover per il match di sabato sera a Bologna. Giocatori come Kolasinac, Bellanova e De Ketelaere potrebbero riposare, e non si esclude che anche l’attaccante Retegui possa essere soggetto a rotazioni.

Il Monza affronta una situazione simile con l’attaccante Dany Mota, che potrebbe non essere disponibile nel prossimo turno di Serie A contro il Napoli a causa di un infortunio muscolare. Mota, protagonista della vittoria contro l’Inter, non è stato convocato per la sfida di Coppa Italia contro il Brescia.

Infine, il mister del Verona, Zanetti, spera di recuperare in extremis due giocatori, Suslov e Duda, per la partita di domenica contro il Como. Tuttavia, Zanetti intende non forzare i tempi di recupero, considerando che entrambi hanno subito infortuni. È confermata invece l’assenza di Suat Serdar e Abdou Harroui, che rientreranno solo dopo la pausa per le nazionali.

In sintesi, diverse squadre si trovano ad affrontare problematiche legate agli infortuni dei propri giocatori, il che potrebbe influenzare le scelte tattiche e le formazioni nelle prossime partite di campionato e coppa. Le società lavorano per recuperare al più presto i loro tesserati, ma la cautela sembra essere la priorità per garantire un rientro efficace in campo.