Fiorentina-Milan 2-1, gol e partita

Dopo tre vittorie consecutive, il Milan ha subito una sconfitta in trasferta contro la Fiorentina, che ha vinto 2-1 al Franchi. I gol sono stati realizzati da Adli al 35′ e Gudmundsson al 73′. La rete del rossonero Pulisic al 60′ è risultata inutile. La partita è stata caratterizzata da tre rigori parati: il primo da Maignan su Kean, e due da De Gea su Theo Hernandez e Abraham. In classifica, il Milan occupa il sesto posto con 11 punti, a pari merito con il Torino, mentre la Fiorentina è ottava con 10 punti, insieme a Roma, Empoli e Atalanta.

Nei primi minuti di gioco, il Milan ha mostrato una buona prestazione, con Pulisic che ha creato un’occasione dal calcio di punizione e un’incursione di Morata che ha sfiorato il gol. Tuttavia, la Fiorentina ha preso il controllo della partita e, al 21′, è stato fischiato un rigore a favore dei viola per un fallo di Theo Hernandez su Dodo. Maignan ha parato il tiro di Kean, mantenendo il match in parità. Dopo che un gol di Kean è stato annullato per fuorigioco, la Fiorentina è riuscita a passare in vantaggio al 35′ con Adli, che ha segnato con un tiro potente dal limite dell’area.

Nonostante i tentativi del Milan di pareggiare, la Fiorentina è rimasta pericolosa. Nel secondo tempo, al 46′, il Milan ha ottenuto un rigore per fallo di Ranieri su Reijnders, ma De Gea ha parato il tiro di Theo Hernandez. Dopo un gol annullato a Kean per fuorigioco, al 60′ Pulisic ha finalmente pareggiato, con un tiro al volo impeccabile. Le emozioni non si sono fermate qui: al 73′, Gudmundsson ha segnato il gol decisivo per la Fiorentina, dopo un passaggio perfetto di Kean.

Il Milan ha provato a reagire, ma, nonostante varie opportunità, non è riuscito a trovare la rete del pareggio. De Gea ha compiuto parate decisive, e nel finale Kean ha sfiorato il gol con un tiro che si è stampato sulla traversa. In chiusura, il tecnico Palladino è stato espulso per proteste, lasciando il Milan con un epilogo amaro e una sconfitta che complica la sua corsa in classifica.