Fiorentina, le condizioni di Gudmundsson

In casa Fiorentina tengono banco le condizioni di Albert Gudmundsson, chenon ha ancora fatto il suo esordio in maglia viola a causa di un infortunio muscolare al polpaccio.



Ora però, sfruttando la sosta delle nazionali, l’attaccante spera di tornare in campo e mettersi a disposizione di mister Palladino che ieri, dopo il pareggio tra Fiorentina e Monza, si è espresso così sulle condizioni dell’islandese in vista del prossimo turno di campionato: “Non so se recupererà per Bergamo, per ora non si è mai allenato con la squadra”.

Gudmundsson verrà monitorato dallo staff medico dei toscani nei prossimi allenamenti, ma rischia di saltare anche la quarta giornata di campionato.

Occhi puntati quindi sui tempi direcupero di Gudmundsson: cresce l’attesa per il suo esordio in viola, e anche al Fantacalcio.