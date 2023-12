Fiorentina: KO Gonzalez, le condizioni

L’attaccante viola frenato in Conference League da un guaio muscolare al flessore della coscia

Le prossime ore saranno cruciali per conoscere le condizioni di Nico Gonzalez, infortunatosi ieri in occasione della partita di Conference League contro il Ferencvaros. L’argentino si è fermato nel corso della prima frazione di gioco, accusando un fastidio ai flessori della coscia destra.

L’attaccante argentino si è fermato dopo uno scatto, toccandosi il flessore, sotto il gluteo, chiedendo immediatamente di essere sostituito. Accasciatosi a terra con le mani al volto, è stato costretto a lasciare il campo addirittura in barella.

“Credo si sia stirato” ha affermato a fine partita mister Vincenzo Italiano. Atteso ora l’esito degli esami medici per valutare i tempi di recupero del calciatore argentino.

Fantacalcio.it per Adnkronos