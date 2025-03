Fiorentina-Juventus 3-0, crisi bianconera senza fine

La Fiorentina ha sconfitto la Juventus con un netto 3-0 nella 29esima giornata della Serie A, portandosi a 48 punti in classifica. La Juventus, dopo questa seconda pesante sconfitta consecutiva, rimane a 52 punti e scivola al quinto posto, superata dal Bologna che occupa il quarto con 53 punti.

Il match si è deciso in meno di 20 minuti, con la Fiorentina che ha segnato due gol in rapida successione. Al 15′, un cross di Cataldo ha trovato Gosens, che ha infilato la rete avversaria per il 1-0. Tre minuti dopo, il raddoppio: Fagioli ha servito Mandragora, il quale ha segnato con un diagonale vincente, portando il punteggio sul 2-0 al 18’. La Juventus è apparsa in difficoltà, senza risorse di gioco e carattere per tentare di riaprire la partita. La Fiorentina ha gestito il vantaggio senza affanni e al 54′ ha chiuso i conti con un potente tiro di Gufmundsson, fissando il punteggio finale sul 3-0.