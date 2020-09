Voglia di far bene, cercare di mettere in difficoltà l’avversario e riuscire magari anche a strappare qualche punto. Questa a grandi linee l’idea di Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, in vista della gara di domani a “San Siro” contro l’Inter di Antonio Conte. “Avrei preferito affrontarli più avanti perché c’è qualche ragazzo che è arrivato da poco. I nerazzurri sono una grande squadra. E’ la principale antagonista della Juventus. E’ una squadra che si è rinforzata, che ha smesso di giocare da poco ed è guidata da un grande allenatore”.

I viola vanno a caccia di conferme dopo il vittorioso esordio contro il Torino: “Ci vorrà una grande prestazione da parte nostra sotto tutti gli aspetti – ha sottolineato Iachini -. Se pensiamo di andare lì per difenderci è chiaro che non ne verremo fuori, se pensiamo di giocare invece con le nostre armi penso che qualche problemino possiamo crearlo. Ci vorrà una grande prestazione, dobbiamo andare lì a giocarcela senza timori reverenziali”.

“La nostra idea – ha proseguito il tecnico marchigiano – è quella di andare in tutti i campi per fare risultato pieno, poi il punteggio finale dipende da tanti fattori. Stiamo crescendo dal punto di vista dell’atteggiamento”. Il mercato resterà aperto fino al 5 ottobre con Chiesa che è nel mirino di diversi top club: “Oggi l’ho dovuto frenare andava troppo forte, gli ho detto ‘la partita è domanì. Sta lavorando bene e si sta impegnando molto comportandosi in maniera esemplare. Quello che accadrà o potrà accadere nel mercato non lo sappiamo. Ad oggi posso confermare che sta lavorando al massimo. Per il resto Vlahovic, Cutrone e Kouamè restano qui, sono tutti e tre titolari, valuterò chi scegliere di partita in partita”.

Infine, Iachini si è soffermato sulla possibilità che arrivi in viola qualche nuovo innesto: “Noi al 95% siamo a posto, su quel 5% penso che i nostri direttori ci stiano lavorando, se dovesse prospettarsi un’occasione si faranno trovare pronti”, ha concluso l’allenatore della Fiorentina.