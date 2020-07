Sette punti di differenza tra Fiorentina e Lecce e lo scontro diretto che andrà in scena domani sera (ore 21.45 al Via del Mare). Una sfida decisiva, per il direttore sportivo dei viola Daniele Pradè “la gara della stagione”. Quella da non fallire. Non solo. Quella da vincere per togliersi in maniera definitiva dalla lotta per non retrocedere che ancora ingloba la Fiorentina e non fa dormire sonni tranquilli al presidente Rocco Commisso e alla sua dirigenza. Ribery e Castrovilli, nonostante qualche acciacco, dovrebbero far parte della lista dei convocati e nel caso del francese anche scendere in campo dal primo minuto con Cutrone al suo fianco. Per Chiesa, al centro di alcune polemiche per quell’esultanza col dito indice per “zittire” chissà chi dopo l’assist vincente per Cutrone nel pareggio col Verona, possibile inizio dal primo minuto. Queste le parole del tecnico Giuseppe Iachini alla vigilia del match.

Come sta la squadra?

“Stiamo verificando i recuperi dei giocatori, c’è un po’ di fatica giocando così tanto e in maniera ravvicinata da una gara all’altra. Qualche acciacco, qualche botta: vedremo nell’ultimo allenamento di domani”.

Che avversario troverete a Lecce?

“Un avversario ostico, specie in casa. Hanno qualità, si conoscono bene perché giocano da più tempo insieme. Ci vorrà concentrazione per tutti e 90′ per fare risultato”.

C’è un giocatore da tenere d’occhio più degli altri?

“Penso soprattutto alla loro squadra, organizzata e che gioca insieme da più anni. Hanno abilità tecniche importanti, dovremo fare la nostra partita e pensare a noi stessi partendo subito bene e con la mentalità adeguata”.

Si riparte dall’abbraccio tra lei e Cutrone dopo il pareggio col Verona…

“Volevamo fare cose diverse nel primo tempo, poi ci siamo parlati e abbiamo corretto alcune cose. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, col piglio giusto. C’è rammarico perché potevamo raggiungere il gol prima, rammarico per non aver rimesso le cose a posto prima. Dovremo essere più attenti e concentrati in questa parte finale del campionato. Dovremo essere più concreti e cinici e avere qualche punto in più: siamo la squadra più giovane del campionato e a volte paghiamo dazio”.

Ci saranno alcuni cambiamenti di formazione?

“E’ un campionato stranissimo, si gioca ogni tre giorni e le incognite ci sono. Non solo per noi, chiaro. La fatica si fa sentire e dunque dovremo essere concentrati e attenti dal punto di vista della mentalità. Vediamo come stanno i ragazzi, chi è più affaticato”.