Fiorentina, entusiasmo alle stelle: le parole dei protagonisti

La Fiorentina si prepara a una nuova stagione e, in occasione del Viola Carpet, diversi protagonisti della squadra hanno espresso le loro impressioni e motivazioni. Il tecnico Stefano Pioli ha dichiarato di essere felicissimo di essere tornato a Firenze, sottolineando l’importanza emotiva del club e l’impegno di tutti nel dare il massimo.

Moise Kean ha mostrato la sua determinazione, affermando di essere motivato a dare il meglio per la Fiorentina, un ambiente che lo ha sempre supportato. Robin Gosens ha condiviso il suo entusiasmo nel sentirsi a casa fin dal primo momento, rivelando di essere pronto a iniziare la stagione con nuove energie e rinnovata fame di successi. Ha anche menzionato il ritorno di Edin Dzeko, di cui ha apprezzato sia l’amicizia che le qualità da calciatore.

Rolando Mandragora ha descritto la serata come carica di entusiasmo, commentando i cambiamenti personali e l’impegno per raggiungere obiettivi ambiziosi. Edin Dzeko ha condiviso la sua felicità di essere tornato in Italia e in un club così prestigioso, esprimendo entusiasmo per le prime interazioni con lo staff e i compagni.

Il capitano Luca Ranieri ha ribadito la voglia di ricominciare al meglio, sottolineando l’importanza del lavoro quotidiano. Anche De Gea ha manifestato la sua prontezza, sperando in una grande stagione insieme ai tifosi. Infine, Dodo ha espresso la sua gioia nel ritrovare amici e ha dichiarato di essere carico per le sfide che attendono la squadra.