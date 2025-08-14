Fiorentina e Pisa pronte per test cruciali in amichevole

Le squadre di Serie A scendono in campo per alcune partite amichevoli a pochi giorni dall’inizio del campionato. Il Napoli affronterà l’Olympiacos, mentre il Pisa giocherà contro la Pistoiese e la Fiorentina si scontrerà con la Japan University FA.
Per la Fiorentina, questa giornata avrà un’importanza particolare anche per la Conference League. Infatti, si svolgerà il ritorno delle qualificazioni tra Paks e Polissja. I viola attendono di conoscere il loro prossimo avversario europeo, dato che il Paks deve vincere con almeno quattro gol di scarto, dopo la sconfitta per 3-0 dell’andata, per permettere alla squadra di Pioli di accedere ai preliminari.
La prima partita dei preliminari è in programma il 21 agosto, con il ritorno fissato per una settimana dopo allo stadio Franchi. Le squadre sono pronte a mettere in mostra il loro valore in vista dell’inizio della stagione ufficiale.