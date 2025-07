Fiorentina e Pioli: un nuovo capitolo verso la Champions

L’arrivo di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina rappresenta un momento di grande attesa per i tifosi e gli esperti del settore. Opiniòne positivi emergono riguardo alla scelta del nuovo allenatore, considerato un professionista di serietà e dedizione.

Sandro Piccinini, durante un’intervista, ha espresso entusiasmo per la nomina di Pioli, enfatizzando che la Fiorentina ha dimostrato negli ultimi anni di lavorare in modo efficace. La ricostruzione della squadra e gli sforzi per migliorare le performance sono segnali incoraggianti.

Secondo Piccinini, il successo della Fiorentina nel raggiungere l’obiettivo Champions League dipenderà non solo dalle capacità del tecnico, ma anche dalle risorse che la dirigenza metterà a disposizione. Ha inoltre sottolineato che il club ha già fatto progressi significativi e continua a muoversi nella giusta direzione, avvicinandosi ogni anno di più ai vertici del calcio italiano.

In sintesi, l’era Pioli si profila come un’opportunità per rilanciare la Fiorentina, con aspettative crescenti da parte di tifosi e addetti ai lavori, pronti a vedere se il club potrà competere ai massimi livelli in questa nuova stagione.