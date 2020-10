FIRENZE – “Ci siamo rimasti male”. Non ci gira tanto intorno il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ammettendo che la partenza di Federico Chiesa con destinazione Juventus ha amareggiato lui e tutto il club. “Tanto per fare un esempio quando ero a Chicago durante la tournée viola di un anno fa lo aspettai quando arrivò col pullman della squadra. Non ho ancora sentito Chiesa, non ci meritiamo questo. Anche perché non ho neanche mai sentito nessuno della Fiorentina che ha fatto critiche su di lui. Abbiamo perso Chiesa ma abbiamo la nuova chiesa qui col nuovo centro sportivo”, ha aggiunto il patron viola con una battuta nel corso di una conferenza stampa a Bagno a Ripoli, comune dove sorgerà il nuovo centro sportivo del club gigliato.





“Qui bravi a criticare, datemi tempo”

“Quando è stato vinto l’ultimo scudetto della Fiorentina? Nel 1969 – si è autorisposto Rocco Commisso -. Per 50 anni si è aspettato, ora perché non volete darmi due, tre o cinque anni di tempo? Abbiamo 19 nuovi giocatori, abbiamo ricostruito la squadra e come ho sempre fatto in vita mia, farò anche qui. Il presidente sono io e faccio le cose come si devono fare. Serve tempo, quello che hanno avuto Lazio e Napoli per diventare quelle che sono oggi. Ho sentito parlare del modello Bologna. Abbiamo fatto più punti del Bologna negli ultimi cinque anni. Qui sono bravi a criticare. Io ho costruito Mediacom e ho ottenuto fama e successo. Serve pazienza. La storia della Fiorentina non l’ho fatta io, l’ha fatta qualcun altro ma le critiche fatte non mi vanno bene. Il Covid ha cambiato molto, ognuno ha la sua preoccupazione, non so se ciò dipenda dal lavoro o dalla salute. Vedo che le critiche sono molte di più. Quando sono giustificate le accetto, altrimenti no”.

“Orgoglioso di dare a Firenze un grande centro sportivo”

Diverso il tono del discorso dell’imprenditore italo-americano quando parla del centro sportivo del club gigliato, che si chiamerà ‘Viola Park’ e che sorgerà a Bagno a Ripoli (Firenze). “E’ un grandissimo orgoglio, sono venuto qui a investire e lasciare qualcosa di bello a Firenze, e sono certo che i tifosi saranno orgogliosi di avere per la prima volta una vera casa – ha sottolineato Commisso – I Della Valle avevano un progetto di 30 milioni a Campi Bisenzio, qui andiamo anche oltre i 70 milioni. Ogni giorno al nuovo centro sportivo passeranno oltre 400 persone, ci saranno molte foresterie, sarà bellissimo. E in più si rispetteranno il territorio e la bellissima storia della Toscana. E’ il più grande investimento privato mai fatto nella storia di Bagno a Ripoli e uno dei maggiori nella storia della Toscana. Potremo essere orgogliosi per anni”.







