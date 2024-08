Fiorentina, colpo a centrocampo: ecco Richardson

Rinforzo a centrocampo per la Fiorentina allenata da mister Raffaele Palladino. Il club viola ha reso noto di avere ingaggiato Richardson dal Reims: classe 2002, il giocatore ha appena conquistato il bronzo con la Nazionale del Marocco alle Olimpiadi. Richardson può agire da centrocampista centrale e in passato ha giocato anche da mediano basso; nell’ultima stagione con la maglia del Reims ha segnato 3 gol, ma non sembra un giocatore particolarmente propenso ai bonus in chiave fantacalcistica.

Figlio di Michael Ray Richardson, giocatore di basket che ha militato nella Virtus Bologna, è nato in Francia, ma ha deciso di giocare con la Nazionale marocchina. Di seguito il comunicato della Fiorentina su Richardson: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michael Amir Richardson dallo Stade de Reims.

Richardson, nato a Nizza il 24 gennaio 2002, nel corso della sua giovane carriera, ha indossato, anche, la maglia del Le Havre e, nell’ultima stagione con il Reims, ha collezionato 28 presenze segnando 3 gol.

Richardson ha, inoltre, già vestito la maglia della Nazionale Maggiore marocchina in 7 occasioni, e, con la sua Nazionale, ha appena conquistato il bronzo alle ultime Olimpiadi di Parigi”.