Fiorentina cerca riscatto contro Napoli al Franchi

La Fiorentina punta a conquistare la sua prima vittoria stagionale nel campionato di Serie A, dopo aver ottenuto due pareggi nelle prime giornate. L’incontro si svolgerà allo stadio “Franchi”, un terreno che ha regalato soddisfazioni alla squadra viola, con ben 22 punti conquistati negli ultimi nove incontri casalinghi. L’avversario sarà il Napoli, che ha una tradizione positiva a Firenze, essendo imbattuto nelle ultime sette sfide al “Franchi”. Il bilancio tra le due squadre è molto equilibrato, con i viola leggermente in vantaggio.

Per quanto riguarda le formazioni, il tecnico della Fiorentina, Pioli, deve fare i conti con il problema alla caviglia di Gudmundsson. Nel suo possibile 3-5-2, accanto a Kean potrebbe esserci uno tra Dzeko e Piccoli, mentre Fazzini potrebbe essere impiegato come trequartista o più arretrato, a seconda delle scelte tattiche. In mediana, Nicolussi-Caviglia è atteso come titolare, con Mandragora e Sohm che si contendono un posto. I laterali saranno Dodô e Gosens, mentre la difesa sarà guidata da Pongracic, supportato da Comuzzo e Ranieri, davanti al portiere De Gea.

Dall’altra parte, Conte non potrà contare su Rrahmani per un infortunio. Il Napoli schiererà Beukema e Buongiorno nel cuore della difesa, con Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce. In mezzo al campo, Lobotka sarà il regista, coadiuvato da De Bruyne e Anguissa. Politano e McTominay agiranno come esterni, mentre Lucca guiderà l’attacco con Hojlund pronto a subentrare.

Fiorentina e Napoli scenderanno in campo sabato, e il match sarà visibile su Dazn e Sky, tramite vari dispositivi e canali specifici.