Fiorentina cerca direttore sportivo

La Fiorentina si trova di fronte a due sfide importanti: il campo e il mercato. La squadra deve gestire al meglio entrambe le situazioni per garantire la propria salvezza. Tuttavia, il club viola non sa ancora chi sarà a guidare le operazioni di mercato. La promozione di Roberto Goretti non è sufficiente per garantirgli il comando delle operazioni di mercato. La società sta riflettendo sulla possibilità di affidarsi a un nuovo direttore sportivo che possa governare la squadra in questo momento difficile.

Goretti è convinto di poter svolgere questo ruolo e ha chiesto una ristrutturazione profonda del club e dell’area tecnica con un piano triennale. Tuttavia, la società non ha ancora preso una decisione definitiva e sta valutando altre opzioni, come l’ingaggio di un nuovo direttore sportivo. Alcuni nomi sono stati fatti, come Walter Sabatini e Pierpaolo Marino, ma non sono stati contattati. Cristiano Giuntoli, invece, ha avuto alcune discussioni con la società, ma ha chiesto un ingaggio importante e piena autonomia.

La decisione sulla guida del mercato non può essere rimandata a lungo e si prevede che sarà presa entro metà della prossima settimana. Goretti o un nuovo direttore sportivo? La scelta spetta a Rocco Commisso, proprietario della squadra. Il vento del cambiamento soffia forte all’interno del Viola Park e la decisione sarà cruciale per il futuro della squadra.