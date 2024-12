Fiorentina-Cagliari 1-0, gol di Cataldi nel primo tempo

La Fiorentina di Palladino continua la sua corsa in campionato, ottenendo una vittoria fondamentale per 1-0 contro il Cagliari al Franchi. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia nel derby contro l’Empoli e la paura per le condizioni di Edoardo Bove, i viola tornano a sorridere grazie al gol di Cataldi, siglato al 24′ del primo tempo. Con questo successo, la Fiorentina raggiunge l’Inter al terzo posto in Serie A con 31 punti, mentre il Cagliari rimane fermo a quota 14.

Nel primo tempo, la Fiorentina riesce a chiudere in vantaggio grazie alla rete di Cataldi, il quale riceve palla da Beltran al limite dell’area e calcia al volo verso l’incrocio dei pali, dove il portiere avversario Sherri non può arrivare. Prima del gol, entrambe le squadre avevano avuto occasioni: Dodo, all’8′, tenta un’azione personale ma la sua conclusione termina di poco a lato. Dall’altro lato, il Cagliari si avvicina al gol all’11’, quando Zortea serve Piccoli, il cui tiro viene respinto da De Gea, e Makoumbou, nel seguente ripristino, trova un altro miracolo difensivo di Ranieri che evita il gol a pochi passi dalla porta.

Nella ripresa, la Fiorentina gestisce il vantaggio e tenta di ampliare il punteggio con le ripartenze di Ikonè, che crea problemi a Sherri con due tiri pericolosi. D’altro canto, il Cagliari cerca il pareggio: al 56′, Mina colpisce di testa su corner ma manda alto. Successivamente, al 73′, Gaetano tenta di pareggiare con un altro colpo di testa, senza però trovare fortuna. Nonostante gli sforzi del Cagliari, inclusi alcuni tentativi di Luvumbo, la retroguardia viola riesce a mantenere il risultato.

Alla fine, la Fiorentina porta a casa tre punti cruciali, rispondendo così alle vittorie di Atalanta e Inter e mantenendosi nella parte alta della classifica. Con questa prestazione, la squadra continua a dimostrare solidità e determinazione in un campionato competitivo.