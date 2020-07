Mihajlovic … alla bolognese

La prima novella del derby dell’Appennino più strano, con i tifosi – magari – a mangiare una fiorentina dalla Marisa a Barberino del Mugello è che torna in campo l’arbitro Di Bello. Alla fine è il Bologna a dover fare ricorso al bicarbonato, perché vince la Fiorentina, in virtù di una seconda parte di torneo a senso unico. E’ una festa per Iachini, che festeggia la duecentesima panchina in serie A. E’ festa per un Chiesa ritrovato che alcuni dicono sia all’ultima in casa con la maglia gigliata, e si congeda comunque dalla stagione con una tripletta.

Mihajlovic ha intanto festeggiato la cittadinanza onoraria con un’esclamazione tipica del dialetto bolognese e Iachini ha smaltito la rabbia per i rigori subiti a Roma. Si comincia quindi un match con un denominatore comune: giocare a pallone per divertirsi. Certo la Viola vuole finire in crescendo e i rossoblù sognano i punti per fare il primato da dieci anni a questa parte. Ma non importa. Iachini perde prioma del via Ribery, ed è un fattore non irrilevante. Ma anche il bologna non ha il suo leader, Palacio, squalificato. Due cross e un tiro dei toscani in avvio, Skorupski risponde presente. Il primo squillo ospite, all’11’ è un tiro dal limite al volo di Dominguez che Terracciano in piena distensione riesce a mettere in angolo. Un brivido che scuote la Fiorentina e carica il Boilogna, squadra in cui fa il debutto stagionale dal 1′ il giovane difensore Corbo. Se Orsolini continua a litigare con la geometria, Barrow si presenta con un dribbling strettissimo sulla linea di fondo, chiuso da un assist per orsolini il cui liscio di sinistro diventa assist vincente per Sansone,, l’ala non ci arriva di millimetri, in spaccata.

La Fiorentina risponde al 23′: scambio stretto Cutrone-Chiesa, l’ala mette a sedere il giovane Corbo e poi batte Skorupski, sulla linea Danilo riesce a evitare un gol fatto. Dopo il ristoiro di metà tempo, un tiro di venuti smarcato da Ghezzal rimane troppo esterno e la più bella trama corale del Bologna, proprio all’intervallo, chiusa da una spaccata di Dominguez che arriva lungo e alza la mira.

Chiesa si scatena: commiato viola?

Il vento cambia direzione e la partita padrone nella seconda parte. Tutta di marca gigliata. Il Bologna riparte con le solite amnesie difensive, quelle che l’hanno portato a subire 64 reti in una sola stagione. Tre minuti e Chiesa in area di rigore controilla e tira timidamente ma Skorupski è già per terra e Nedel devia spiazzandolo. E’ il gol della svolta, la Viola distende i nervi e solo 6′ si porta sul 2 a 0. Sempre grazie a Chiesa che controlla in area, sulla destra, tira in diagonale, ancora Skorupski non trattiene e tra belle statuine l’ala viola si avventa sul pallone perché gli viene concesso un diritto di replica: due a zero. Il Bologna prova a scuotersi, ma il suo è uno sforzo accademico. Mihajlovic prova a trovare energie a centrocampo, ma Orsolini è un corpo estraneo e Barrow è stanco, sovrastato fisicamente da Milenkovic. Svanberg la riaprirebbe, minuto 66′ ma il fotofinish dice che Orsolini, in avvio di azione ha piedi in posizione regolare e busto davanti a tutti. Off side.

Bologna in fuorigioco per 45′

Fuorigioco il Bologna è già da un pezzo. Al 74′ su azione d’angolo arriva il tris viola, in modo inequivocabile. Skorupski cade sul cross, Milenkovic si libera della stretta di Danilo con le cattive, tutti gli altri ospiti spettatori non paganti, il difensore controlla e gira in porta da un metro, senza trovare ostacoli. Il Bologna continua a ronzare nei pressi di Terracciano che tuttavia non deve mai intervenire, e Chiesa chiude il suo show con un terzo gol personale, minuto 89′, tiro a giro molto bello, sul palo lontano. Poker: col morto, almeno nella seconda parte di gara…

Fiorentina (3-5-2): Terracciano (40’st Brancolini); Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti (22’st Lirola), Ghezzal (9’st Duncan), Pulgar, Castrovilli, Dalbert (30’st Terzic); Cutrone (22’st Kouame), Chiesa. All.: Iachini.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Corbo, Danilo, Denswil (39’st Bonini); Dominguez (18’st Svanberg), Medel (18’st Schouten), Soriano; Orsolini (30’st Juwara), Barrow, Sansone (18’at. Baldursson). All.: Mihajlovic.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Reti: nel st 2′ Chiesa; 9′ Chiesa; 29′ Milenkovic, 44′ Chiesa.

NOTE: Angoli: 5-3 per il Bologna. Recupero: 2′ e 3′ Ammoniti: Ghezzal per simulazione, Corbo e Dalbert per gioco falloso.