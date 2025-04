Fiorentina: appendicite per Dodò

Assenza significativa per la Fiorentina in vista della sfida contro l’Empoli al Franchi, dopo la vittoria contro il Cagliari. Il laterale brasiliano Dodò non potrà partecipare alla partita a causa di problemi di appendicite. Attualmente, Dodò si trova in ospedale e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, il che significa che non giocherà nel derby toscano e nemmeno nella semifinale d’andata di Conference League contro il Betis.

Tramite i social media, Dodò ha tranquillizzato i tifosi con un messaggio: “Non preoccupatevi ragazzi, per uno che è tornato da un crociato in 4 mesi un’appendicite non è niente”. La sua assenza rappresenta un duro colpo per la squadra, che dovrà affrontare queste importanti sfide senza uno dei suoi titolari. La Fiorentina cercherà di mantenere il buon momento di forma, ma la perdita di Dodò complica sicuramente i piani del mister per l’immediato futuro.