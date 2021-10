Fiorello

✨Rosario Fiorello torna in teatro. E lo fa nel suo inimitabile stile!

👉Da novembre, il Rosario nazionale ritrova finalmente il calore del pubblico in teatro, dopo cinque anni di assenza, con uno spettacolo coinvolgente, in continua evoluzione e – di serata in serata – mai uguale a se stesso!

Scopri i dettagli e acquista il tuo biglietto: