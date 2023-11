Fiorello: “Voci su Morgan alla finale di X Factor”, poi punge Pupo

Morgan potrebbe tornare a X Factor in occasione della puntata finale. Questo è quello che sostiene Fiorello che questa mattina a Viva Rai2 ha riportato alcune indiscrezioni.

“Secondo alcune voci, non so se solo di corridoio, salotto o disimpegno pare che Morgan possa tornare nell’ultima puntata di X Factor. La mia fonte? Voci di piattaforme. Sarebbe clamoroso, ma io non ho detto niente”.

Vi ricordo che a licenziare in tronco Morgan da X Factor è stata la società di produzione del talent show in accordo con la dirigenza di Sky.

“Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice“, si legge nel comunicato stampa diramato anche per mezzo social. “Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni. È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco. La decisione e presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto di tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato”.

Un suo ipotetico ritorno in occasione della finalissima avrebbe dell’assurdo.

Fiorello, la battuta su Pupo

Ovviamente lo showman non ha potuto non ironizzare sull’ultima esternazione di Pupo, che ha dichiarato che nel 2010 il Quirinale avrebbe chiamato l’Ariston per “bloccare” la sua vittoria al Festival. “Sono cose che capitano” – ha detto Fiorello – “Pensate che l’anno scorso Mattarella in persona telefonò perché voleva che vincesse Rosa Chemical“.

