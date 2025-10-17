Fiorello torna su Rai 1 con La Pennicanza: novità in TV

Fiorello è pronto a tornare in TV con il suo programma La Pennicanza, insieme all’amico Fabrizio Biggio. Lo showman ha annunciato il suo ritorno sui social, dimostrando che la Rai vuole competere con Mediaset.

Gerry Scotti continua a dominare gli ascolti con Ruota della Fortuna, superando di poco Stefano De Martino e Affari Tuoi. Anche Maria De Filippi riesce a prevalere su Milly Carlucci con Ballando con le Stelle, dove il pubblico ha potuto rivedere Barbara d’Urso e Belen Rodriguez. Tuttavia, la Rai punta a recuperare spazio nel palinsesto domenicale con il ritorno di Fiorello.

La Pennicanza tornerà su Rai 2 il 20 ottobre, ma Fiorello ha anticipato che ci sarà un appuntamento prima in TV su Rai 1. Questo rappresenta un cambiamento significativo del palinsesto domenicale, poiché occuperà la fascia oraria che inizia dopo il Tg1 e termina prima di Affari Tuoi, ovvero alle 20.30. Ci sono anche possibilità che il programma si sposti nella seconda serata di Rai 2.

Fiorello ha promesso di portare “una ventata d’aria fresca” sulla rete pubblica, ridendo del fatto che i giovani fanno cose più vecchie di lui e Biggio. Recentemente, ha dichiarato che La Pennicanza manterrà la sua formula originale, senza nuove idee, offrendo una “finestra di leggerezza”.

A maggio scorso, si era ipotizzato un suo possibile ingresso a Domenica In al posto di Mara Venier. Ora, i vertici Rai hanno deciso di riportarlo in scena, anche se in una fascia ristretta del palinsesto.