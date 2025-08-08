Fiorello torna su Radio2 con il nuovo show: ecco cosa aspettarsi

34.5 C
Fiorello torna sulla scena radiofonica con un nuovo progetto, dopo un periodo di attesa e indiscrezioni. Oggi, il noto showman ha debuttato su Rai Radio2 con il programma “Radio2 Radio Show. La Pennicanza”, in onda dalle 13:45 alle 14:30, affiancato dal famoso attore e sceneggiatore Fabrizio Biggio.

Il programma si distingue per la sua impronta improvvisativa, richiamando le radici della radiofonia e celebrando il potere della voce. Durante l’esordio, Fiorello ha sottolineato la mancanza di un copione precisando: “Non abbiamo un piano, siamo qui a… niente, non lo so!”. La trasmissione ha preso una piega inaspettata, con riferimenti umoristici a molteplici personaggi del mondo della televisione. Fiorello ha affermato che “Ci sono 26 Cannavacciuoli, gli Achilli Lauri, le Ferragni… Nessuno è libero!” e ha introdotto la “voce narrante” attribuita in modo scherzoso a Giorgia Meloni.

In un momento divertente, Fiorello ha menzionato un certo “proibito”: Amadeus, facendo riferimento a lui in modo ironico. Il programma ha visto anche una telefonata con un amico di lunga data e commenti vivaci sui suoi stessi programmi televisivi. La sigla originale, creata inizialmente tramite intelligenza artificiale, è stata sostituita in diretta dall’intervento di Jovanotti.

Fra i temi trattati, Fiorello ha affrontato la controversa censura di Michelle Hunziker durante l’Eurovision Song Contest, per poi chiamarla in diretta per cantare “Volare”. La puntata si è chiusa con un aneddoto personale sulle finali degli Internazionali d’Italia.

“Radio2 Radio Show. La Pennicanza” tornerà anche domani mattina, dalle 7:00 alle 7:30, con una versione ridotta intitolata “La sveglianza”. Le puntate saranno disponibili on demand su RaiPlay, mentre i social di @rairadio2 seguiranno l’evento.

