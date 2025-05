Fiorello torna in Rai: il mistero del suo ritorno

Il ritorno di Fiorello in Rai, previsto per il 16 maggio su Radio2, è diventato incerto dopo nuove indiscrezioni. Sebbene inizialmente si parlasse di un nuovo programma a dittatura di Fiorello, fonti affidabili hanno smentito tale possibilità.

Dirigenti Rai, presenti in Svizzera per l’Eurovision, hanno chiarito che non è previsto alcun ritorno del conduttore, che era stato indicato come successore di “Viva Radio2”. Le smentite sono arrivate anche da parte di Giuseppe Candela, un esperto del settore, il quale ha corroborato le informazioni tramite il suo profilo X, sottolineando che i dirigenti hanno negato l’indiscrezione dell’Adnkronos.

Nonostante ciò, persiste il dubbio sul futuro di Fiorello, che non ha condotto programmi da un po’ di tempo. Le voci iniziali parlavano di un programma pomeridiano chiamato “Radio2 Extra”, ma la sua realizzazione rimane incerta.

Mentre il pubblico attende chiarimenti, Fiorello continua a mantenere il silenzio, lasciando spazio a congetture su un suo eventuale ritorno in scena.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it