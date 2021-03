Fedez ha rischiato di svenire dietro le quinte del Festival di Sanremo? Questo è quello che ha rivelato ieri sera Fiorello, ma andiamo con ordine e…



Fedez è sicuramente il nome più forte di questo Festival di Sanremo e ieri sera aveva tutti gli occhi puntati addosso. I fan aspettavano con ansia di ascoltare la nuova canzone del rapper e gli hater attendevano il minimo passo falso per massacrarlo. In realtà il pezzo è davvero piacevole (per ora è nella mia top 3), ma va anche detto che se Francesca Michielin era perfettamente a suo agio sul palco dell’Ariston (che aveva già calcato), mr Ferragnez era visibilmente emozionato.

Subito dopo l’esibizione di Francesca e Fedez, Fiorello ha fatto una rivelazione: “Ho incontrato lui prima e mai avrei pensato… Stava per svenire, ti giuro è vero. Io volevo entrare per soccorrerlo. L’ho dovuto prendere io, non voleva entrare. Mi ha detto chi me l’ha fatto fare, meglio mi stavo a casa“.

Qualche giorno fa il rapper ci aveva avvisati: “Ho un po’ d’ansia. Per affrontarla sto facendo meditazione trascendentale e la terapia Emdr. Poi ho sempre con me un’immaginetta di buon auspicio di Michael Jordan e mi faccio leggere i tarocchi da mia nonna“.

In ogni caso è bello vedere un cantante che ha riempito San Siro che riesce ancora ad emozionarsi così tanto e che non si preoccupa di nasconderlo (come magari fanno molti suoi colleghi rapper). L’ansietta di Fedez a me è piaciuta, anche se alla prossima esibizione mi piacerebbe vederlo più sicuro, proprio come la Michielin.

vi prego guardate Francesca che cerca di tranquillizzare Fedez, mi viene da piangere #Sanremo2021 pic.twitter.com/XhNCeYz4R6 — ro;Gildric Stan (@MIDN1GHTXSKY) March 2, 2021

Fiorello conferma i sospetti fedez stava per svenire davvero #Sanremo2021 — cami e l’occhiolino di Jesper 💐 (@bislanda_) March 2, 2021

