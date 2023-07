Fiorello: "Su location 'Viva Rai2' ci siamo quasi". E impazza il toto-street

“Ci siamo quasi. #location #vivarai2”. Fiorello è tornato ad aggiornare sui social i fan di ‘VivaRai2’, il morning show diventato il fenomeno della stagione tv appena conclusa con un inedito mix tra rassegna stampa all’insegna dell’ironia e varietà on the road.

Da quando lo showman ha annunciato che la trasmissione non sarebbe più andata in onda da Via Asiago – dove i residenti si erano lamentati per le prove e il trambusto dalle prime ore del mattino e per la folla di fan sempre più corposa assiepata contro le transenne durante la diretta – su Rosario e il programma è piovuta una pioggia di candidature. Tanto che il 12 luglio, Fiorello aveva ringraziato per l’abbondanza delle proposte. “Grazie a tutti quei quartieri di Roma, ma possiamo dire di tutta Italia, che si sono offerti come location per #vivarai2! Un affetto incredibile! Grazie per tutto l’Amore che ci sta arrivando…”, aveva scritto.

D’altronde, era stato lo stesso Fiorello ad ammettere che individuare una nuova location era la condizione necessaria per poter tornare con il programma da novembre su Rai2. Il “ci siamo quasi” di oggi fa pensare che lo showman abbia già un’idea e chi lo conosce bene e conosce le caratteristiche del programma scommette che si tratterà di un luogo non troppo distante dalle location precedenti dei programmi di Rosario, quindi nell’area di Roma Nord. Per due motivi: il primo è che per poter aprire la diretta alle 7 (e molto prima i live di ‘riscaldamento’ su Instagram) Fiorello deve raggiungere la location alle 5 di mattina, quindi negli anni ha sempre scelto per le sue rassegne luoghi non troppo lontani dalla sua abitazione; il secondo è che la zona di Prati (e Roma Nord in generale) può contare sulla vicinanza di alcune delle principali sedi Rai (Viale Mazzini, Via Asiago, Via Teulada, Saxa Rubra). Non a caso i precedenti format mattutini (e non solo) di Fiorello erano tutti basati tra via Flaminia, piazza dei Giuochi Delfici, Vigna Stelluti, Piazzale Clodio. Ma con Fiorello il condizionale è d’obbligo e fino all’annuncio tutto può succedere.