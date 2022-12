Fiorello 'spoilera' ospiti prima puntata 'Viva Rai2'

A sorpresa su Rai Radio2 a ‘Non è un paese per giovani’, irrompe in diretta Fiorello. “Vengo dal glass di Viva Rai2, ormai giro per gli studi di via Asiago e per il mio spirito aziendale sono venuto a sostenere Cervelli visto che Labate è andato a Social Club a sostituire Barbarossa. Cervelli era solo e sono arrivato io”, ha scherzato lo showman.

“Vogliamo aprire il file Sanremo?”, ha poi proposto Fiorello. Rivelando: “Amadeus ha corteggiato artisticamente Natalia Estrada per un bel po’, sarebbe stata una bella idea. Secondo me a un certo punto lei ha pensato di accettare, ma poi ha avuto paura di rientrare nel frullatore. D’altronde vive una vita meravigliosa in campagna. Ragazzi, Amadeus è un cagnaccio! Lui ha convinto la Ferragni che di tv non ne voleva sapere! Sapete come ha fatto con me? Ciuri – mi fa- vuoi fare Sanremo? E io: sì. Basta, è finita così. Io lo conosco bene, se l’hanno prossimo gli proporranno il sesto Festival lui lo farà”.

Poi il conduttore si è congedato: “Ora vi saluto, torno nel glass a pensare. Posso spoilerare gli ospiti della prima puntata di Viva Rai2? Amadeus e Annalisa. Le ho chiesto se mi canta Bellissima. Ci vediamo il 5 dicembre fuori, sul tetto del glass”, ha detto Fiorello.