Fiorello Sotto Indagine per Diffamazione: La Segnalazione sui Party Illegali in Liguria

Durante una puntata del programma radiofonico “VivaRai2!”, Rosario Fiorello ha ironizzato sull’inchiesta che ha coinvolto alcuni rappresentanti istituzionali della Liguria, dicendo: “Questa non è una Regione, questa è un rave”. Il suo commento non è piaciuto al vicepresidente Alessandro Piana, che non era coinvolto nella vicenda e ha deciso di querelarlo per diffamazione.

Fiorello, noto per il suo umorismo pungente, ha parlato del vicepresidente della Regione in relazione a un’inchiesta su festini con escort e droghe, facendo riferimento anche all’arresto dell’allora presidente Giovanni Toti e alla ricerca di un suo sostituto. Le battute del comico sono state percepite come lesive sia per la sua reputazione personale che per quella dell’ente che rappresenta Piana.

L’indagine menzionata da Fiorello era iniziata nel 2021 e aveva rivelato un giro di droga e prostituzione a Genova, coinvolgendo alcune persone di spicco della città. Sebbene inizialmente Piana fosse stato erroneamente indicato come partecipante a questi festini, è emerso che non vi aveva mai preso parte e non è mai stato indagato. La confusione è stata chiarita e Piana è stato riconosciuto estraneo ai fatti, mentre Toti è stato accusato di corruzione.

A seguito della querela di Piana, il procuratore capo di Imperia ha aperto un fascicolo di indagine su Fiorello. Questa situazione sta portando alla luce le conseguenze legali associate alle dichiarazioni di Fiorello, che questa volta non possono essere considerate uno scherzo.