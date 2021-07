Ieri l’ultimo saluto di Loretta Goggi, Pippo Baudo, Valeria Marini, Maria De Filippi e Renato Zero e ora è toccato ad un altro amico di Raffaella Carrà, Fiorello. Proprio ieri sera sono andate in onda su Rai Tre le immagini di A Raccontare Comincia Tu con l’intervista che la Raffa ha fatto al popolare conduttore e oggi lui è andato a renderle omaggio. Davanti alla bara Fiorello si è commosso e l’ha salutata con un: “Eccola qui, eccola, la regina“. Immagini che toccano il cuore, anche perché sappiamo tutti quanto lui fosse legato alla star di Tanti Auguri.

Che spettacolo ❤️ stasera una serata in compagnia dei miei due miti da sempre e per sempre ❤️ @Fiorello @raffaella #RaffaelaCarra #fiorello pic.twitter.com/Z1N1llxSYh — Laura (@lauraconlange) July 8, 2021

Raffaella Carrà, quello che pensava di Fiorello.

Fiorello e Raffaella non erano soltanto colleghi, tra loro un grande rapporto di stima e profonda amicizia. L’icona ha più volte parlato del grande bene che nutriva per Rosario: “Cosa c’è da dire su di lui? Che è fantastico, riesce a fare spettacolo senza bisogno di copione e improvvisando. Con lui è come fare una partita a tennis, rispondi con un dritto teso alla sua battuta e poi se vuoi fai pure a rete e gli tiri un colpo smorzato, ma lui ci arriva sempre. Poi con lui ne abbiamo passate tante e c’è tanto affetto e dico sul serio. Io a Fiorello voglio veramente bene, sei unico Fiore”.

Fonte: Fan Page