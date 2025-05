Fiorello si Candidata per il Dopo Mara Venier a Domenica In

Mara Venier torna al timone di Domenica In per la stagione 2025/26, in occasione del 50° anniversario del programma di Rai Uno, di cui è conduttrice storica da sedici edizioni. Anche se ha ripetutamente dichiarato di voler lasciare, gli inviti dei dirigenti Rai l’hanno convinta a proseguire un’ultima volta. Venier ha sottolineato l’intenzione di rendere questa edizione diversa, coinvolgendo un team di collaboratori per alleggerire il suo lavoro.

Nel frattempo, Fiorello ha annunciato le sue aspirazioni di condurre Domenica In in futuro. Durante una diretta su Instagram, ha spiegato di voler proporre un formato di varietà, combinando spettacolo, ospiti e momenti musicali, distintivo rispetto alla tradizionale impostazione di Venier. Secondo il noto showman, la domenica offre l’opportunità di realizzare un grande spettacolo e avvicinarsi a un pubblico diverso, sottolineando che “la domenica si possono fare belle cose”.

Questa dichiarazione ha innescato speculazioni su un possibile passaggio di testimone, avvicinando Fiorello alla conduzione del programma dopo la partenza di Mara. Finora, la Rai ha accolto con entusiasmo le idee del comico, mentre il futuro di Domenica In appare già in fase di pianificazione. Per ora, però, Mara Venier rimane saldamente al suo posto.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it