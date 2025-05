Fiorello rinvia debutto su Radio2: programma a rischio!

Il debutto del nuovo show di Fiorello su Rai Radio 2, previsto per venerdì 16 maggio, è a rischio dopo la diffusione di informazioni non autorizzate. Il noto showman, infastidito dalla fuga di notizie, ha deciso di non presentarsi ai microfoni il giorno del suo 65esimo compleanno, sorprendendo anche l’emittente. Secondo La Presse, la sua assenza potrebbe essere legata all’insoddisfazione per la gestione del progetto, attualmente in fase di definizione.

Le voci nel settore indicano che ci siano crescenti tensioni dietro le quinte, poiché le rivelazioni prematuramente hanno compromesso l’effetto sorpresa tanto desiderato. Il futuro della trasmissione, che potrebbe chiamarsi “Radio2 Extra”, resta incerto: alcuni rumors suggeriscono che potrebbe essere introdotta una puntata-evento a sorpresa, seguita da un format più ampio nella prossima stagione autunnale.

Fiorello ha smesso di postare sui social dopo aver condiviso una foto delle transenne del Foro Italico, luogo delle sue passate esibizioni. Questo silenzio ha alimentato speculazioni su una possibile strategia di comunicazione mirata a creare aspettativa. In Rai, si parla di malumori riguardo alla revisione del palinsesto, con attriti legati alla necessità di riorganizzare gli spazi.

L’assenza di dichiarazioni ufficiali da parte dello showman ha lasciato aperte diverse interpretazioni, da un gesto studiato come colpo di scena fino a un possibile addio, lasciando il destino del programma in una situazione di grande incertezza.

Fonte: www.virgilio.it