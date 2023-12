Anche Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin hanno ceduto all’ironia di Fiorello e proprio questa mattina a Viva Rai2 si sono resi protagonisti di un simpatico sketch.

Come sappiamo Pier Silvio Berlusconi durante la settimana santa del Festival di Sanremo vuole contro-programmare ogni singola serata proponendo ai suoi telespettatori la normale programmazione di Canale 5 senza mandare cinque film in replica. Ma Maria De Filippi quest’anno ha detto COL PIFFERO. Se il Grande Fratello andrà regolarmente in onda nella serata di giovedì (quella delle cover) Queen Mary tutelerà il suo C’è Posta Per Te e non lo farà scontrare con la finale del Festival di Sanremo che vede in gara, fra i tanti, ben otto suoi allievi fra cui Emma, Alessandra Amoroso, Annalisa e Angelina Mango.

Maria De Filippi domina la discografia, ben 8 suoi allievi fra i big di Sanremo https://t.co/zTbO5eE53R #Amici23 #Sanremo2024 — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 3, 2023

Fiorello pubblica una nota audio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin

Lo sketch proposto da Fiorello, Pier Silvio e Silvia ruota infatti tutto attorno a questo.

“Cosa facciamo a Sanremo? Sanremo è Sanremo, grande rispetto, però non si può spegnere tutta la televisione” dice Pier Silvio a Silvia nella nota audio. “Fiorello ha detto che se non contro-programmate il sabato lui viene gratis su Canale 5” gli ha risposto la Toffanin. “Fiorello gratis su Canale 5? Beh secondo me è proprio sbagliato programmare il sabato, vado a parlare con Maria!“.

Uno sketch che conferma quanto già scritto da Dagospia nella giornata di ieri: C’è Posta Per Te non andrà in onda durante la finale del Festival di Sanremo.