Fiorello operato al braccio: la verità su come sta

Rosario Fiorello, noto showman italiano, ha recentemente attirato l’attenzione per problemi di salute legati a una grave epicondilite, comunemente conosciuta come “gomito del tennista”. Dopo il successo del programma “Viva Rai2!” lo scorso anno, l’artista è stato avvistato con una grande fasciatura al braccio, il che ha suscitato speculazioni su un possibile intervento chirurgico, riportate dal settimanale Chi. Tuttavia, l’ufficio stampa di Fiorello ha prontamente smentito tali affermazioni, rassicurando il pubblico sul fatto che non c’è stata alcuna operazione. Fiorello sta seguendo terapie adeguate per curare l’infiammazione, utilizzando cerotti medicati sul braccio.

L’epicondilite è causata da sollecitazioni ripetute dei muscoli estensori dell’avambraccio e del polso, che provocano infiammazione nella zona epicondilo dell’omero. Questa condizione è comune tra chi pratica sport come il tennis, disciplina che Fiorello pratica assiduamente al Due Ponti Sporting Club, a Roma. Ha dichiarato che il tennis lo aiuta a liberarsi dallo stress e a mantenere un buon stato fisico, aggiungendo con ironia un avviso ai colleghi giocatori. Insomma, nonostante le preoccupazioni iniziali, Fiorello sta gestendo la situazione con il giusto approccio medico e nessuna necessità di chirurgia.